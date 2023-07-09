بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، هي الأكثر تطرفًا، وذلك على خلفية الخطوات الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف بايدن، في لقاء مع شبكة «CNN» الأمريكية: "الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفًا التي رأيتها منذ جولدا مائير.. الوزراء الذين يقولون يمكننا الوجود في أي مكان نريد، لكنهم جزء من المشكلة"، في إشارة إلى بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن سموتريتش وبن غفير هما الوزيران الأكثر تطرفًا في حكومة إسرائيل الحالية، قائلًا: "ليس لديهم الحق في الوجود داخل الضفة الغربية، وأعتقد أننا كنا نتحدث معهم بانتظام، ونحاول تهدئة ما يحدث ونأمل أن يواصل نتنياهو التحرك نحو الاعتدال والتغيير".