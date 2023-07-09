محمد هشام ابن الفيوم يسجل 19 رقمًا قياساً بموسوعة «جينيس» في تمارين اللياقة

نجح محمد هشام الشال ابن قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، والبالغ من العمر 30عام، في كتابة اسمه بحروف من نور بعد تسجيل 19 رقمًا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية في تمرين الضغط بوزن 20 رطل في تسجيل 1250 عدة خلال ساعة.

والغريب في الأمر هو عدم التحاق الشال بأية نادٍ أو مركز شباب للتدريب، بينما اعتاد ممارسة هذه التدريبات يوميًا في صالة الچيم، وأيضاً من خلال متابعة أبرز الرياضيين عبر منصة الـ «يوتيوب»، وكذلك الموقع الرسمى للمسابقة.

فقد بدأ محمد هشام الشال مشواره بتحطيم الرقم القياسى بتحقيق 93 عدة في تمرين "الدايموند بوش اب" متفوق على حامل اللقب العب الصيني، الذي سجل 88 عدة.

وأكد هشام «هناك بعض القواعد الخاصة بتصويره أثناء أداء هذه المهارات الحركية وإرسالها للجنة المسابقة، للتأكد من مصداقية المتقدم وقدرته على تحقيق هذا الرقم القياسى الجديد».

وكذلك تخطى محمد الشال أرقامه السابقة في تمرين الضغط بوزن 20 رطل في خلل ساعه، ليحقق رقميه التاسع عشر في الموسوعة العالمية.

ونجح الشال أمس السبت، في تحقيق رقم آخر جديد في تمرين الضغط بوزن 20 رطل في ساعة بتسجيل "1250" ليتمكن بذلك من تحقيق 19 رقمًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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