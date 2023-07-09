في نسخته الـ21.. ألمانيا تستضيف مؤتمر شباب أوروبا لهذا العام

أعلن المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى ابراهيم، متحدث الكنيسة الرسمي، في بيان رسمي صدر منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه ستعقَد خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ من شهر أغسطس المقبل، النسخة الحادية والعشرين من مؤتمر الشباب القبطي الأرثوذكسي في أوروبا، بدير الشهيد أبي سيفين في هوكستر بألمانيا.

انطلقت النسخة الأولى من هذا المؤتمر في ٢٠٠٥ بألمانيا، بالقرب من الدير المضيف لنسخة هذا العام، وعقدت نُسَخُه التالية بين إنجلترا وإيطاليا والنمسا والمجر واليونان.

وفي ذات السياق، أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، بالقوصية، أسيوط، عن فتح باب التقديم للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما، وذلك اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

واشترطت إدارة الكلية ألا يزيد سن المتقدم للالتحاق عن ٣٠ سنة، مع تقديمه خطاب تزكية من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها، وكذلك تقديم ما يفيد موقفه من التجنيد.

وهذا ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق بإكليريكية "المحرق" حتى نهاية شهر أغسطس.

كما عقد مجمع كهنة إيبارشية باريس وشمالي فرنسا أمس اجتماعهم الدوري بمقر المطرانية بدراڤي.

وصلى نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية القداس الإلهي قبل بدء أعمال الاجتماع، في كنيسة الأربعة والعشرين قسيسًا الملحقة بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدراڤي، وشاركه مجمع كهنة الإيبارشية.



تمت خلال الاجتماع مناقشة الأمور الرعوية إلى جانب دراسة في رسائل القديس بولس الرسول.