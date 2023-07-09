تحت رعاية البطريرك.. أطفال الكاثوليكية يستكملون "الإيبارشي الثامن"

قال المركز الاعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، إنه تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "Yalla Share"، استكملت، فعاليات المهرجان الإيبارشي الصيفي الثامن بالقاهرة، للمرحلة الابتدائية (الفئة العمرية الكبيرة)، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر.

جاء ذلك بمشاركة الأب عمانوئيل صبحي، أحد رعاة الكاتدرائية، وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب عمانوئيل صبحي، أعقبها بعض الترانيم الروحية، كما تضمن اليوم أيضًا لقاءً تكوينيًا بعنوان "من يدك أعطيناك"، بالإضافة إلى عدد من الألعاب الترفيهية، والأشغال اليدوية.

وذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لخدمة فرح وعطاء بالقاهرة، أنه تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، أقيم اللقاء التكويني لخدمة فرح وعطاء، وذلك بكنيسة القديسة تريزا، بالشرابية.

وألقت محاضرة الاجتماع الدكتورة حنان فهيم حول "التفكير الإيجابي وإدارة المشاعر"، بمشاركة مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية وهم: الأخت فيفي سمعان، الأخ مجدي حنا، بالإضافة إلى الأخت مريم عطا.

تضمن اللقاء تقييم المؤتمر الصيفي لأمناء الخدمة، إضافة إلى الإعداد لعيد الأجداد، والمشاركة المهرجان الصيفي لأغنياء السن.

كما احتفلت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، بعيد ختام صلوات شهر قلب يسوع الأقدس، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الأب بولس جرس، والأب أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية.

تضمن الاحتفال صلاة مسبحة قلب يسوع، وتلاوة طلبة قلب يسوع، بالإضافة إلى التطواف الاحتفالي، بأيقونة قلب يسوع، وزياح الأيقونة.

الجدير بالذكر أن اليوم شهد أيضًا الاحتفال، بذكرى السيامة الكهنوتية للأب بولس جرس.