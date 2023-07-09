ذكرى ميلاده.. محطات في حياة الفنان الراحل محيى الدين عبد المحسن

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محيي الدين عبد المحسن الذي شارك في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية وتألق منذُ دخوله عالم الفن.

في ذكرى ميلاده ترصد "الدستور" محطات في حياة الفنان الراحل محيى الدين عبد المحسن وأبرز أعماله الفنية.

ولد محيي الدين عبد المحسن في التاسع من شهر يوليو عام 1940، بمركز العياط في الرقة الغربية بمحافظة الجيزة.

ودرس محيي الدين عبد المحسن في كلية الآداب وتخرج في قسم اللغة العربية عام 1964، انضم محيي الدين عبد المحسن إلى مسرح الطليعة ثم عمل مديرا لنفس المسرح ثم مستشارًا لقطاع الفنون الاستعراضية.

عمل في مسرح مينوش، ومن أشهر أدواره التي عرف بها من الجمهور هو "عبده الكرف" في فيلم "الكيف" مع محمود عبدالعزيز، كما تألق في دور المعلم محروس الضبع في فيلم "بوحة" مع النجم محمد سعد.

بدأ محيي الدين عبد المحسن مسيرته الفنية عام 1964 عندما شارك لأول مرة في مسلسل "الضحية"، وفي العام التالي شارك في مسلسل "أيام لها ذكرى" عام 1965.

وعلى المسرح شارك في مسرحية "مسحوق الذكاء" عام 1967، ثم شارك ناهد شريف وصلاح منصور في فيلم "3 قصص"، وتوالت أعماله الفنية، ليقدم العديد من الأدوار التي أبرزها في فيلم "الكيف" عام 1985.

كما قدم دور المعلم هوبري في فيلم "العار" مع حسين فهمي، ونور الشريف، ومحمود عبدالعزيز، وإلهام شاهين عام 1982، وكان له دور مميز وهو المعلم هريدي في فيلم "أبو الدهب" مع أحمد زكي، وتألق في دور المعلم "وهدان المرزوقي" في مسلسل "ليالي الحلمية" مع صلاح السعدني ويحيى الفخراني عام 1987، وشارك في مسلسل "الصعود إلى القمة" عام 1985.

آخر أعماله قبل وفاته

آخر أعمال محيي الدين عبد المحسن مسلسل "أخت تريز" عام 2012 مع حنان ترك، كما شارك بدور قائد الشرطة في مسلسل الكرتون "كليم الله" عام 2013، و"كيكا على العالي" مع حسن الرداد 2014 والذي تم عرضه بعد وفاته بعامين، وترك العديد من الأعمال الفنية التي تعدت 200 عمل فني متنوع.

أبرز أعماله في المسلسلات

الإمام الغزالى.

اشجار النار.

الشحروره.

الزناتى مجاهد.

بيت الباشا.

كليوباترا.

اكتوبر الآخر.

القطه العميا.

طوق نجاه.

الفوريجى.

حكايات رمضان ابو صيام.

من قتل تامر وزه - مسلسل إذاعى.

عصابه بابا وماما.

المصراويه.

العمده هانم.

صرخه انثى.

اولاد عزام.

المصراويه.

قضيه راى عام.

حبيب الروح.

مبروك جالك قلق.

عباس الابيض فى اليوم الإسود.

القضاء فى الإسلام - الجزء التاسع.

الاصدقاء.

حديث الصباح والمساء.

الكوم.

اوبرا عايده.

قط وفار فايف ستار.

امراه من زمن الحب.

جمهوريه زفتى.

الابطال.

خاللى صفيه والدير.

الإمام ابن حزم.

أبرز أعماله في الأفلام