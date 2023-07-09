رغم اهتمام السعودية.. إيكاردي ينهي اتفاقه مع جالاتا سراي

أكدت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سينضم بصفة نهائية إلى جالاتا سراي التركي، في فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب إيكاردي الموسم المنقضي لـ جالاتا سراي، على سبيل الإعارة، قادمًا من باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة “ ليكيب" الفرنسية، فإن إيكاردي على وشك مغادرة باريس، بعد أن توصل لاتفاق للانتقال إلى جالاتا سراي بصفة نهائية.

وقالت الصحيفة إن الموسم الكبير الذي قدمه إيكاردي، أقنع النادي التركي بالاستثمار فيه، حيث من المتوقع أن يدخل في التفاصيل النهائية مع باريس سان جيرمان، بخصوص التعاقد مع اللاعب مقابل 10 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت وجود اهتمام من ناديي الهلال، الشباب السعوديين، بضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي.