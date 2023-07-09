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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

21 مخالفة تموينية خلال حملة على محال ومخابز أبوقرقاص (صور)

حملة تموينية
حملة تموينية

نجحت حملة تموينية مكبرة قادها رئيس مدينة أبوقرقاص، جنوب المنيا، بالتعاون مع إدارة تموين المركز علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية في ضبط وتحرير 21 مخالفة متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

كان تاج جلال أبو سداح رئيس مدينة أبوقرقاص يرافقه الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المركز والمدينة وإدارة التموين ومباحث التموين بمركز ابوقرقاص قد قاد حملة مكبرة على المحلات التجارية و المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتاكد من جودة الخبر المنتج أسفرت الحملة عن تحرير ٢١ محضرا متنوعا.

شملت المخالفات نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيارات و عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم وجود شهادات واشتراطات صحية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة التموينية والأنضباط التمويني علي الأسواق والمخابز البلدية المدعمة من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية  لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن.

أشار رئيس المدينة إلى أن الحملة شاركت فيها الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري مشيرا إلي أستمرار هذه الحملات الرقابية والتفتيشية بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها بشكل يومي، لافتًا إلى أن الوحدة المحلية حريصة علي تكثيف هذه الحملات الرقابية والتفتيشية.

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المنيا حملة تموينية بأبوقرقاص ضبط 21 مخالفة متنوعة حملة بقيادرة رئيس المركز الدكتور رجب قياتي نائبي رئيس مركز أبوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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