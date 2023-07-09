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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تأجيل مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

مهرجان السينما العربية
مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ عن تأجيل دورة المهرجان التي كان مقررا لها منتصف شهر يوليو الجاري.

وأوضحت إدارة المهرجان أن التأجيل سيكون لأسابيع قليلة، وسيعلن عن الموعد الجديد المقرر له سبتمبر المقبل.

ويأتي التأجيل بتوجيهات من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لضمان توفير أفضل الظروف والموارد اللازمة لدعم المهرجان وتوسيع فعالياته، وللخروج بدورته الأولى بأفضل صورة ممكنة، وبما يليق بمكانة مدينة السلام شرم الشيخ عربيا وعالميا، مع الوضع في الحسبان تزامن دورته مع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بكل ما يحمله من أهداف وطنية نبيلة.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أنها ستصدر بيانات لاحقة بشأن الترتيبات القادمة للمهرجان، كما بدأت في التواصل مع ضيوف المهرجان من نجوم وصناع أفلام وإعلاميين ونقاد لإرسال الدعوات بالموعد الجديد.

ادارة مهرجان السينما العربية شرم الشيخ المهرجان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إدارة المهرجان

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