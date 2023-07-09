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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سيجارة فضحت أمره.. المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات ببورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل بالسجن المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات ببورسعيد.

تعود أحداث الواقعة إلى 29 ديسمبر 2023 والمتهم فيها أمير محمد القطب عبد الرازق، عامل بمقهى، حيث أحرز بقصد الاتجار والتعاطي للحشيش، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد محمد حسام الدين، نقيب شرطة ورئيس قسم مكافحة المخدرات ببورسعيد، أنه حال مروره الأمني بدائرة القسم اشتم رائحه تشبه رائحة احتراق الحشيش، وباستطلاع مصدرها تبين تدخين المتهم لها وبضبطه وضبط السيجارة واطفائها، تبين انها سيجارة ملفوفة يدويا يختلط بتبغها فُتات الحشيش المخدر، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 31 قطعة للحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحرازها للاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، والسيجاره للتعاطي.

تبين بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 31 قطعة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وسيجارة ملفوفة يدويا وبها آثار اشتعال بداخله كمية من التبغ مختلط به الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وثبت بتقرير مستشفى السلام ان العينتين البول والدماء المأخوذتين من المتهم إيجابية للحشيش.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيها عمّا أسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية.

احتراق 100 استطلاع الحشيش المخدر الهاتف المحمول الزمته المصاريف

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