الرئيس الـ49 لمحكمة النقض.. أبرز المعلومات عن المستشار حسني عبد اللطيف

أدى المستشار حسنى حسن عبد اللطيف اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية رئيساً لمحكمة النقض خلفاً للمستشار محمد عيد محجوب المنتهي ولايته في 30 يونيو الماضي، وفي هذا التقرير نرصد السيرة الذاتية للرئيس الجديد.



ويعد عبد اللطيف الرئيس التاسع والأربعون لمحكمة النقض، وهو من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ۱۹۷۷م ، ولديه باع طويل في العمل القضائي حيث بدأ حياته القضائية وكيلاً للنائب العام في عام ۱۹۷۸م وعلى مدار ثماني سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية بالنيابة العامة .



وعين عبد اللطيف قاضياً بالمحاكم الإبتدائية منذ ١٩٨٦م وتم ندبه للمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية إلى أن عين قاضياً بها في عام ۱۹۹۹م و أصبح نائباً لرئيس محكمة النقض منذ عام ٢٠٠١م .



وخلال عمله بمحكمة النقض ترأس الدائرة المدنية وندب رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض، فضلاً عن عضويته بلجنة الأحزاب السياسية ومحكمة القيم العليا وبذلك ينضم عبد اللطيف إلى عضوية المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بجانب رؤساء الجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية العليا للنظر في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية وشروط تعيين أعضائها وترقيتهم وتأديبهم.