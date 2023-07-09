محافظ الغربية: توريد 171 ألفًا و617 طنًا من القمح بنسبة 98.4 %

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، استمرار العمل بمواقع التخزين داخل الشون والصوامع لاستقبال محصول القمح المحلي .. مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من القمح بلغ 171 ألفا و617 طنا من القمح المحلي بإجمالي نسبة 98.4 % من المستهدف.

وأضاف المحافظ - في تصريح له اليوم / الأحد/ - أنه تم اليوم استلام 49 طنا من القمح المحلي موزعة ما بين 22.7 طن من البنك الزراعي و26.3 طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا .

ووجه رحمي باستمرار تقديم الدعم لكل المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقع تخزين.

في سياق متصل، وجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كل الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.