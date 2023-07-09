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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: يوسف النصيرى على رادار يوفنتوس لخلافة فلاهوفيتش

يوسف النصيري
يوسف النصيري

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني، على رادار يوفنتوس الإيطالي، لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن يوفنتوس يفكر في التعاقد مع النصيري، حال بيع لاعبهم الصربي دوسان فلاهوفيتش، خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح التقرير، أن يوفنتوس غير راض عن أداء فلاهوفيتش، حيث إنهم وضعوا قائمة من المرشحين بالفعل للتعاقد مع مهاجم هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس مهتم بالنصيري، مؤكدة بأن المهاجم المغربي قد يصل بمبلغ أقل من 30 مليون يورو، لكن النادي الإسباني لا يتوقع بيع اللاعب بأقل من 40 مليون يورو.

وسجل النصيري 18 هدفًا مع إشبيلية خلال الموسم المنقضي، ليقودهم إلى تحقيق بطولة الدوري الأوروبي.

وقاد النصيري منتخب المغرب إلى التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بتسجيله هدف الانتصار ضد البرتغال في دور ربع النهائي.

يوسف النصيري النصيري اشبيلية يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش

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