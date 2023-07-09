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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد من النيابة فى دهس رجل أعمال عاملًا بالتجمع

النيابة
النيابة

قررت جهات التحقيق حجز رجل أعمال 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث في واقعة اتهامه بدهس عامل مسجد بالتجمع الأول، وتفريغ كاميرات المراقبة على الطريق لكشف ملابسات الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بعد اتهامه بدهس عامل مسجد بالتجمع الأول بسيارته الفارهة ما أدى لوفاته، حيث سلم نفسه لقسم الشرطة.

تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة حول وقوع حادث مروري، أسفر عن وجود جثة رجل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، حيث عثر على جثة عامل مسجد مصابا بكسر في الجمجمة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

جهات التحقيق تحريات المباحث التجمع الاول الطريق كاميرات المراقبة شهود العيان

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