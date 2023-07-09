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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية لمجمع المصالح الحكومي المميكن

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع المصالح الحكومي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مقر مجمع المصالح الحكومية المميكن، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ولفيف من القيادات التنفيذية.

حيث بحث التنسيق لإنشاء مقر للمنطقة الأزهرية بالعاصمة يضم كافة الإدارات والخدمات المتعلقة بالتعليم الأزهري.

ووجّه بسرعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي التي تخدم العاصمة، واستكمال خدمات الكهرباء بالمباني الحكومية ورصف الطرق الداخلية.

كما وجه الزملوط بإنشاء ساحة انتظار للسيارات بمنطقة المول التجاري واستكمال أعمال إنشاء السور الخارجي المحيط بالعاصمة وتشجيره وإنشاء صالات رياضية (جيم)، حرصًا على الاهتمام باللياقة البدنية للعاملين المنتقلين للعاصمة.

وفي سياق آخر، التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية(جايكا) والهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بعد الموافقة على مشروع تنموي بتكلفة ٣٠ مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن اللقاء تناول تعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية في إعداد دراسات حديثة للخزان الجوفي، والتي تُسهم في وضع رؤية مستقبلية للتنمية الزراعية و العمرانية على أرض المحافظة، وكذلك تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال تطوير نظم الري والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية، وتدريب المزارعين على آليات الزراعة الحديثة وترشيد استهلاك مياه الري ودعم وتمويل مشروعات مبادرة الحرير. مشيراََ إلى أنه جاري الإتفاق على تأسيس مقر لل ( جايكا) بالمحافظة؛ ليكون نواة لدعم التعاون المشترك والاستفادة من المنح التي تقدمها الهيئة في مجالات التعليم والصناعة.

كما ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مجلس إدارة صندوق الاستثمار بالمحافظة، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة.

محافظ الوادي الجديد مقر العاصمة الإدارية الجديدة سرعة تشغيل محطات مياه الشرب استكمال خدمات الكهرباء رصف الطرق الداخلية

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