نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية للمتابعة والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتطوير وتقنين المدينة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان، بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره و المهندسة نورهان حسن بالمكتب الفني بالمنطقة الجنوبية و مديري التشجير والمشروعات التجميلية بوزارة البيئة والهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة وممثلي الهيئة الهندسية والمكتب العربي للاستشارات الهندسية .

وفي مستهل الاجتماع، قالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إن لقاء اليوم يأتي فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الاهتمام بتطوير منطقة "شق الثعبان"، والعمل على تزويدها بمختلف الخدمات والمرافق، مع وضع اللمسات النهائية والتجميلية من تشجير وزراعة لمنطقة الكيلو الاول بشق الثعبان بداية من مدخل المدينة وحتى منطقة المفارق بالتزامن مع تطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها واعمال الرصف طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

ونوهت بضرورة التنسيق التام والجيد بين جميع الأجهزة المعنية والتنفيذية لنهو الاعمال طبقا للجدول الزمني المعد مسبقا والتي تم الاتفاق عليه للبدء في أعمال تشجير وتجميل مدخل المدينة و بطول الطريق للكيلو الاول .

وناقشت نائب المحافظ الأعمال المنوطة للجهات المختصة ومنها جهاز شئون البيئة لبدء الأعمال بالسياج الشجري على جانبي الطريق و بالجزيرة الوسطى وذلك بعد انتهاء أعمال تركيب البلدورات والانترلوك وبناء الأحواض على ان يتم زراعة ٤٠٠ شجرة كمرحلة اولى لتستكمل بعد ذلك في المراحل التالية مع مراعاة المسافات البينية بين الأشجار لتكون ٥ متر لتغطي أكبر منطقة ممكنة مع اختيار نوعيات ملائمة للاتربة والغبار وقلة المياه والتي تلائم طبيعة المنطقة .

ووجهت عبدالمنعم بالبدء في أعمال تجميل وتشجير مدخل بوابة المدينة واللاندسكيب مع عرض التصميمات التي سيتم اعتمادها اثناء الاعمال التزاما بما تم إقراره من قبل في التصميم المعتمد منوه على المتابعة الدورية والمستمرة لجميع مراحل الأعمال أولا بأول للوقوف على كافة المستجدات وتقييم الأعمال بصورة فورية من خلال الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لخروجها بالمظهر اللائق تماشيا مع أعمال التطوير غير المسبوقة بالمدينة الصناعية.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة تذليل المعوقات والتأكد من إزالة الإشغالات والتعديات والالتزام بخطوط التنظيم للمصانع وتكثيف حملات النظافة بصورة مستمرة .