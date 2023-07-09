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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارتا الري والإسكان وهيئة قناة السويس يبحثون حل إشكالية انخفاض ضغط مياه الشرب ببورسعيد

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

 

 اجتمع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، ونائب وزير الإسكان للبنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، لبحث تنفيذ الإجراءات العاجلة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية بمحافظة بورسعيد.
وألقى وزير الري الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة الري والموارد المائية لتطهير ترعة بورسعيد والتحديات التي تعوق الضغوط الطبيعية للمياه، مستعرضا بعض التوصيات والمقترحات التي قد تتطلب استبدال النظام القائم لتوصيل المياه من قطاع ترعة بورسعيد بخط مواسير.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة أن الحفاظ على تدفق المياه بصورة طبيعية لأهالي محافظة بورسعيد هو أمر حيوي يستوجب تضافر كافة الجهات والأطراف المعنية للوصول لحلول جذرية، مشيرا إلى استعداد هيئة قناة السويس الدائم للتعاون انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية لتنقية مياه الشرب بمدن القناة ضمن دورها المجتمعي في المنطقة .
بدوره استعرض المحافظ عادل الغضبان الموقف الراهن لإشكالية الضغوط المنخفضة لمياه الشرب بالمحافظة، وطالب بتحديد المسئوليات التي تضمن تأمين مياه الشرب بشكلها الطبيعي .
من جانبه، أوضح الدكتور سيد إسماعيل الجهود السريعة التي بذلتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتأمين مياه الشرب خلال الفترة الماضية، وعرض رؤية الشركة القابضة للتغلب على التحديات التي تعوق تدفق مياه الشرب بصورة طبيعية. 
حضر الاجتماع عدد من القيادات بالجهات والوزارات المعنية بهذا الملف شملت عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه مدن القناة، والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن هيئة قناة السويس المهندسة نيفان عماد الدين مدير إدارة الأشغال، والمهندس كمال النحاس رئيس أشغال بورسعيد.
وخلال الاجتماع اتفقت الأطراف والجهات المعنية على عقد لجنة فنية دائمة تضم ممثلين للاجتماع الدوري أسبوعيا والعمل وفق خطة قصيرة الأجل للحفاظ على الإجراءات التي تضمن تأمين مياه الشرب بالمحافظة من خلال متابعة مناسب المياه وتحديد جدول زمني للتطهير الدوري لترعة بورسعيد بمعرفة وزارة الرى والموارد المائية، كما اتفقت الأطراف المعنية على أن يسند للجنة عدة مهام تنسيقية للاتفاق على خطة عمل مستقبلية لإنشاء خط مواسير لنقل المياه في قطاع ترعة بورسعيد، وبحث إمكانية الاستعانة بمكتب استشاري لحل أزمة المياه بشكل نهائي.
 

التوصيات والمقترحات الدكتور سيد اسماعيل الدكتور هاني سويلم الري والموارد المائية الإجتماع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشركة القابضة الشرب والصرف الصحي

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