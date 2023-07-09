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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد الرصد الجوى التونسى: القيروان سابع أسخن مناطق العالم

درجات حرارة
درجات حرارة

أعلنت كوثر السعفي، من المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، عن احتلال مدينة القيروان المركز السابع بقائمة أسخن مناطق العالم ليلة أمس السبت، مشيرة إلى أن تونس بصدد تسجيل درجات حرارة غير عادية، خلال العام الجاري.

وأضافت السعفي- في تصريحات لها اليوم الأحد- أن درجات الحرارة تجاوزت أمس السبت المعدلات العادية بأكثر من 10 درجات، وتم تحطيم رقم قياسي في ولاية القيروان (48.4 درجة).

وأوضحت أن المعدلات العادية في شهر يوليو التي تم رصدها من قبل المعهد خلال الفترة من 1950 إلى 2022 من 23 إلى 33 درجة، أما خلال العام الحالي فتم تسجيل درجات حرارة تبدأ من 36. 

معهد الرصد الجوي تونس درجات الحرارة ولاية القيروان العالم

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