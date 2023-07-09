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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 470 ألف طن من محصول القمح إلى صوامع المنيا حتى اليوم

القمح
القمح

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 470 ألف طن حتى اليوم الأحد من خلال 42 موقعا ً تخزينيا ًبجميع مراكز ومدن المحافظة، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 128% ، مؤكدا ً أن المساحة المنزرعة بلغت 243 ألف فدان هذا العام.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا ً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد وضبط أية لاحتكار القمح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، لتذليل كافة العقبات أثناء التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن موسم التوريد الحالي يسير بشكل طيب للغاية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بمديرية التموين لم تتلق أية شكاوى من الموردين والمزارعين منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي ، مؤكدا علي أن المديرية وأجهزة المحافظة قدمت كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للموردين والمزارعين لتوريد محصولهم من القمح للشون والصوامع الحكومية ، وهو ما ساهم في تحقيق المحافظة لأكثر من المستهدف توريده بالموسم الحالي وللموسم الثاني علي التوالي.

تموين المنيا توريد 470 ألف طن قمح موسم توريد القمح بالمنيا شون وصوامع مراكز المنيا الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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