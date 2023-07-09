سيرة ذاتية حافلة ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. التفاصيل الكاملة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد وهم كل من المستشار حسني حسن عبداللطيف أبوزيد رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبدالمقصود بيومي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

رئيس محكمة النقض

وجاء تنصيب المستشار حسني حسن، خلفا عن المستشار محمد عيد محجوب الذي انتهت مدته القانونية في يونيو الماضي؛ لبلوغه السن القانوني وانتهاء عطائه القضائي.



وشغل رئيس محكمة النقض الجديد منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وهو من أقدم 7 مستشارين في المحكمة النقض وتم تنصيبه وفقًا للقانون فبناءًا على العرف في محكمة النقض الذي ينص على إلزام ترشيح رئيسها الجديد ليكون أقدم الأعضاء السبعة بمحكمة النقض وتقديمه لرئيس الجمهورية لاختيار أحدهم.

رئيس هيئة النيابة الإدارية

وجاء تنصيب المستشار حافظ أحمد عباس كرئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.



وحصل المستشار حافظ أحمد عباس مواليد ٢٤ نوفمبر ١٩٥٣، على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٥ من كلية الحقوق - جامعة القاهرة، والتحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجا في مناصبها القضائية المختلفة.

كما تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابات شبين الكوم، طنطا، بنها، بأقسامها المختلفة، قبل أن يلتحق بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، وبتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٩ انتدب مديرًا للمكتب الفني ببنها، ثم مديرًا للمكتب الفني بطنطا في ١ / ٧ / ٢٠٢٠، ثم وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية مع ندبه بقرار المستشار وزير العدل في ١ / ٧ / ٢٠٢٢ مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

قبل تنصيبه رئيسا لـ"قضايا الدولة".. ننشر السيرة الذاتية للمستشار مسعد عبدالمقصود الأحد 09/يوليو/2023 - 02:15 مالمستشار مسعد عبدالمقصودالمستشار مسعد عبدالمقصود بيومي محمد السيد شارك



تولى المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي منصب رئيس هيئة قضايا الدولة خلفًا للمستشار محمد بكر بعد انتهاء ولايته في 30 يونيو الماضي، لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانوني.



وحصل «بيومي» الذي ولد في 15 أغسطس 1954 بالقليوبية، على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1976 بتقدير جيد جامعة عين شمس.



وعُينَ في درجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 1977 الصادر في 24/8/1977 وتدرج في الوظائف القضائية بها، وترقى إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 1994 الصادر في 21/3/1994.



كما ترقى إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1999 الصادر في 27/5/1999، ورقي إلى درجة نائب رئيس بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 الصادر في 10/5/2000.



وعمل المستشار مسعد عبد المقصود الأقسام والفروع التي عمل بها «قسم جزئيات جنوب، الأقاليم، كليات وجزئيات بنها، منازعات الأفراد والعقود بمحكمة القضاء الإداري، الإسماعيلية، استئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، جزئيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة ، طنطا، بنها، الشرقية أول رئيساً، رئيس قطاع غرب الدلتا أول، رئيس قطاع القناة.



وتم انتدابه للعمل بمكتب المستشار القضائي لمحافظة القليوبية بالإضافة إلى عمله في الفترة من 1/10/1992 حتى 26/9/1995.



وكان مسئول طبقاً لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية تباشر هيئة قضايا الدولة النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها وفي اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.

تكريم رؤساء الهيئات القضائية السابقين

ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأعرب الرئيس السيسي في هذا الصدد عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.