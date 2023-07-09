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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الدمرداش": 3.5 مليار دولار صادرات مستهدفة للحاصلات الزراعية خلال الموسم الحالي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كشف عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية شهدت ارتفاعًا بنحو 600 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى مايو 2023، بنسبة 21% عن نفس الفترة في الموسم التصديري 2021- 2022، وتوقع الوصول بحجم صادرات القطاع خلال العام الحالي إلى نحو 3.5 مليار دولار.

وقال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعي،  إنه خلال تلك الفترة تم أيضا زيادة الكميات المصدرة بنسبة 25% مقارنة بالموسم التصديري السابق بما يعادل مليون طن ، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية علي هامش مشاركته بمعرض أجرو إيجيبت للتطوير الزراعي في مصر.

أشار "الدمرداش" إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية زادت لتكتل المجموعة الأوروبية الذي يضم 27 دولة من 670 ألف طن إلى 1,2 مليون طن، منوها بأن صادرات القطاع لإسبانيا كانت تتراوح بين 10 و 11 ألف طن سنويا لتصل هذا العام لنحو 125 ألف طن. 

وذكر أن هذه الزيادة لها العديد من الأسباب، يأتي على رأسها التغيرات المناخية التي عانت منها الدول المنافسة "إسبانيا، تركيا، المغرب، إسرائيل" بشكل كبير، بالإضافة إلى انخفاض سعر الجنيه، والتزام المزارعين المصريين بتشريعات الدول المستوردة، فضلا عن دور الحجر الزراعي في التكويد، الأمر الذي ساهم في نجاح عمليات التحكم في الزراعة والتصدير.

وأضاف أن خطة الدولة لاستصلاح نحو 3.5 مليون فدان خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من شأنها أن تصل بالرقعة الزراعية في مصر إلى 12.5 مليون فدان بزيادة قدرها 30% عن الرقعة الزراعية الحالية بما يساعد علي تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية وإتاحة فائض أكبر في الإنتاج للتصدير،
أكد أن المجهودات الجديدة التي تبذلها الدولة في القطاع الزراعي من قبيل تبطين الترع ومعالجه الصرف واستصلاح الأراضي، من شأنه جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

كشف عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الحاصلات الزراعية الدمرداش إلى أن صادرات الحاصلات الدمرداش

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