4 حالات غش إلكترونى بامتحانات الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، بإجمالى عدد (371891) طالبا وطالبة، كما يؤدى عدد (95552) طالبا وطالبة الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضيات، وعدد (251684) طالبا وطالبة الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

وقد حرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (4) حالات غش إلكتروني، منها حالتان فى مادة علم النفس والاجتماع، بمحافظتى القاهرة، والشرقية، وحالة واحدة فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بمحافظة المنوفية، وحالة واحدة فى امتحان مادة الجيولوجيا بمحافظة بنى سويف، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وبالنسبة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى حول تصوير أجزاء من أسئلة مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، داخل دورة مياه بإحدى اللجان بمحافظة الشرقية، فقد تم إحالة رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة إلى التحقيق العاجل بمقر الوزارة لمسئوليتهما الكاملة عن الواقعة.

أما بالنسبة لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بلجنة الشهيد طيار محمد عادل شبل الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة الباجور التعليمية بالمنوفية، فتؤكد الوزارة أن الادعاءات غير صحيحة تماما، وأنه تم تأخر دخول كراسات الأسئلة لعدد (9) طلاب بإحدى لجان المدرسة، وتم تعويض هؤلاء الطلاب عن هذا الوقت، مشيرة إلى أن ما أثير عن تسريب الامتحان ادعاءات ليس لها أى أساس من الصحة.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أيا من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول) سيؤدون يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة ثانية).