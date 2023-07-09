مبابي وريال مدريد.. هل سينتهي مسلسل مفاوضات الـ3 سنوات؟

يبدو أن مسلسل مفاوضات ريال مدريد الإسباني مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سيسدل الستار عليه الصيف الجاري.

الحكاية سنبدأها من النهاية عندما أطلق أمس اللاعب تصريحات مثيرة للغاية تجاه إدارة ولاعبي الفريق حيث أغضبت الثنائي الأخير وبات في حكم المؤكد رحيل اللاعب بعد غضب الإدارة من التصريحات.

لكن هل يتذكر جماهير كرة القدم والريال بالأخص متي بدأت هذه المفاوضات، حيث تعتبر من المفاوضات الملحمية في تاريخ اللعبة والتي امتدت لثلاث سنوات حتى الآن.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض التسلسل الزمني لمفاوضات الريال مع مبابي والتي قد يسدل الستار عليها هذا العام.

اهتمام فقط في 2017

عندما بزغ اسم مبابي في 2017 مع موناكو حيث ساعدهم في التتويج بالدوري الفرنسي والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا من هنا بدأ كبار أوروبا الاهتمام به.

مبابي حينها سجل 26 هدفًا في 44 لقاء وفي نهاية الموسم أكد نائب رئيس موناكو حينها أن الريال اتصل عليهم وقالوا له أنهم بالفعل توصلوا لاتفاق مع نادي آخر لضم مبابي مقابل 180 مليون يورو والذي لا يمكن رفضه أبدًا.

وأشارت صحيفة "أتلتيك" في تقرير لها، أن ويلفرد مبابي والد اللاعب كان واحد من أسباب رفض عرض ريال مدريد حيث رأى أن فرص نجله في اللعب على ثلاثي الملكي الهجومي حينها كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما وجاريث بيل صعبة للغاية.

بداية رحلة مفاوضات الثلاث سنوات

في 2018 عاد ريال مدريد لجذب انتباه مبابي بعدما رأي لمعانه في المونديال ورفعه الكأس مع فرنسا لكن في الصيف نشر النادي بيان رسمي بتوصله لاتفاق مع اللاعب.

في يوليو 2021 كانت بداية الشرارة عندما طلب مبابي الرحيل عن سان جيرمان للريال، حيث صرح حينها اللاعب لردايو مونتي كارلو بأنه يريد خوض تجربة جديدة وبأن النادي يمكنه تعويضه بالمبلغ الذي سينتقل به.

النادي الباريسي رفض عرضين من الملكي الأول كان بـ 160 مليون يورو والثاني بـ 180 وفي اليوم الأخير من الميركاتو كانت إدارة النادي الفرنسي عنيدة حيث أبلغتهم نظيرتها في إسبانيا بأنهم على استعداد لدفع 222 مليون يورو في رقم قياسي لكنه تم رفضه أيضًا.

بعدها استمرت استفزازات إدارة باريس حيث بعد إغلاق الميركاتو، أكد المدير الرياضي للنادي الفرنسي ليوناردو أن عروض الريال "غير محترمة".

صيف 2022

عاد من جديد الريال في محاولة ثانية بصيف 2022 لضم مبابي الذي كان ينتهي عقده في 2023 واستغل ذلك لتقديم عرض لباريس.

وهنا تدخلت فايزة العماري وكيلة أعمال ووالدة اللاعب الفرنسي الذي كانت عائق كبير هذه المرة في المفاوضات وليس إدارة باريس رغم أنها أكدت وجود اتفاق مع الريال وباريس وأن نجلها هو الذي عليه أن يقرر.

وتدخل ماكرون الرئيس الفرنسي حينها وأقنع اللاعب بالتجديد حيث في يوم وليلة استيقظ الجميع على إعلان باريس تجديد عقد اللاعب حتى 2025.

ونشر بعد ذلك تفاصيل عقد اللاعب الجديد الذي اقتربت من الخيال حيث تقاضى 56 مليون يورو سنويا وهو الأجر الأعلى في تاريخ كرة القدم بجانب امتلاكه أرباح حقوق صوره بنسبة 100%.

صيف 2023

من جديد عاد المسلسل لكن بشكل مغايير بأن عقد اللاعب ينتهي في 2024 وليس 2025 وهو الأمر الذي جعل الريال يفكر من جديد في التعاقد مع اللاعب.

ورغم التقارير إلا أن الريال لم يقدم عرض رسمي حتى هذه اللحظة كما أن مبابي في بداية التقارير رد بشكل رسمي عبر حساباته ونفى رغبته في الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعاد مبابي نشر تغريدة صحيفة لوباريزيان، عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة “تويتر”، والتي تتحدث عن رغبته في الانتقال لريال مدريد وعلق: “أكاذيب، في نفس الوقت كلما كان الأمر كبيرًا كلما انتشر، لقد قُلت في وقت سابق أنني سأواصل الموسم المقبل في باريس سان جيرمان حيث أشعر بالسعادة الكبيرة”.