أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط.. "القاهرة الإخبارية" تكشف مفاجآت مهرجان العلمين

قالت نورهان عجيزة، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن العالم ينتظر انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، خلال أيام قليلة، حيث يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط.

موعد إقامة مهرجان العلمين الجديدة

وأكدت أن مهرجان العلمين الجديدة ستبدأ فعالياته من 13 يوليو الجاري حتى 26 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن المهرجان سيقدم تجربة صيفية فريدة من نوعها على ساحل البحر المتوسط باستقبال أكثر من مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي.

وتابعت أن هناك مشاركة من كبرى شركات التنظيم والحفلات في مصر والوطن العربي بتغطية الحدث وتنظيمه على مدار الساعة مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية بما يسمى مدينة الجيل الرابع، مضيفة أن أحداث العلمين ستقام على 3 مناطق رئيسية على مستوى المدينة بانطلاق فعاليات رياضية مختلفة ما بين أكثر من 12 نشاطا رياضيا وثقافيا وفنيا.

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

ونوهت إلى أن أنشطة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تتضمن الآتي:

مشاركة الكثير من نجوم الرياضة العالميين، حيث تقام بطولة كرة القدم الشاطيئة بالإضافة لبطولة للتجديف. إقامة عرض أزياء عالمي بحضور أفضل 10 مصممي أزياء من الوطني العربي. إقامة الكثير من الحفلات لأبرز الفنانين المصريين والعرب.

معلومات عن مدينة العلمين الجديدة

تقام مدينة العلمين على مساحة تزيد على 50 ألف فدان باستثمارات تتخطى 40 مليار جنيه، بهدف استعياب أكثر من 4 ملايين مواطن.

ويشتمل مهرجان العلمين الجديدة، 12 نشاطا وفعالية فى مجالات الترفيه والفن والرياضة، ويشتمل كل منها على مجموعة من الفعاليات والمنافسات، التى ستُقام بشكل عالمى على أرض العلمين الجديدة، أحد أهم المدن الذكية الجديدة، التى أصبحت محط أنظار الزوار من مختلف دول العالم.