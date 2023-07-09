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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الكهرباء" تحذر من عمليات النصب والاحتيال باسم شرطة الكهرباء

مرفق الكهرباء
مرفق الكهرباء

حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المشتركين في قطاع الكهرباء من التعرض للنصب والاحتيال باسم شرطة الكهرباء، حيث يتم تحرير محاضر وهمية. وينصح الجهاز بالتعرف على شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي. وأوضح الجهاز أن هناك عددًا من هذه الشروط، وهي كالتالي:

1- يجب أن يكون الضبط قد تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.

2- يجب  أن يتم الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط. بعد التأكد من شخصياتهم.

3-  أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت ) وتكون في عهدة الفني التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التي تمت يها السرقة وقت الضبط.

4- يجب أن يتضمن التقرير وصف دقيق لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها في تقرير الضبط.

5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

6-  أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

 7- يجب أن يكون تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية ويرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

النصب الاحتيال محضر سرقة التيار الكهربائي

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