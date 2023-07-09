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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يتابع فعاليات الملتقى التوظيفى لـ"حياة كريمة" و"الشباب والرياضة"

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات الملتقى التوظيفي الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتمكين الشباب" لتوفير 2000 فرصة عمل للشباب من الجنسين من مختلف المؤهلات في أكثر من 40 تخصصًا ومجالًا، وبمشاركة 33 شركة ومصنعًا بالقطاع الخاص، ضمن مبادرة "توظيف مصر" بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب.

شهد ملتقى التوظيف، الذي يعقد على مدار أمس واليوم، حضور الدكتور محمد جبر، منسق عام المبادرة ببني سويف معاون المحافظ، العقيد مدحت زكريا، مدير مؤسسة حياة كريمة ببني سويف، ومصطفى إبراهيم، مديرعام الشباب والرياضة، وهاني الجويلي، رئيس المدينة، ونيرة نبيل، وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

وتجول محافظ بني سويف بين أجنحة الشركات المشاركة لاستقبال طلبات الراغبين في الحصول على فرص العمل، واستفسر من المندوبين وممثلى الشركات عن الوظائف المتاحة أمام الشباب، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالقوانين التي تضمن حقوق العاملين المادية والرعاية الاجتماعية والصحية.

وأشار إلى أنه الدولة تسعى لتوفير فرص عمل والتشجيع على العمل الحر من خلال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف ضمان مصدر دخل كريم للمواطنين، مثنيًا على الشركات المشاركة وتنوع فرص العمل المتاحة، وكذلك إقبال الشباب من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى الأهمية النوعية التي يكتسبها الملتقى، نظرًا لتناوله موضوعًا محوريًا يتعلق بتوفير فرص عمل لشباب بني سويف، وهو ما تسعى إليه الدولة في مقدمتها القيادة السياسية، ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في كل مناحي الحياة، مشيدًا بما تقوم به مؤسسة حياة كريمة من جهود وفعاليات، لاسيما هذا الملتقى الذي يؤكد على شمولية وتنوع أهداف ومحاور عمل المبادرة، بحيث لا تقتصر فقط على جانب مشروعات البنية التحتية وإنما تمتد أيضًا بالتنمية البشرية ويتمثل في التدريب على الحرف والتأهيل لسوق العمل، في إطار الدفع بجهود الدولة التنموية، وتحقيق رؤية مصر 2030 التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
الإدارة المركزية لتمكين الشباب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الشباب والرياضة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الملتقى التوظيفي بني سويف

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