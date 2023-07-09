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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المنظمة العالمية للأرصاد: اعتماد مركز "جدة" للتحذير من العواصف الرملية

المنظمة العالمية
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن اعتماد مركز "جدة" الإقليمي للتحذير من العواصف الرملية مركزا إقليميا لخدمة دول المنطقة، وممثلا للوحدة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن بن سالم غلام، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية، أن هذه الخطوة الهامة تعكس جهود المملكة العربية السعودية الإقليمية والدولية المتعلقة بالطقس والمناخ، ودعمها نظام الاستشارات والتقييم للإنذار بالعواصف الرملية والترابية تحت مظلة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهدف تمكين وإثراء الأعمال البحثية التعاونية الرامية إلى مواجهة الظواهر الرملية وتقليل المخاطر الناجمة عنها.

وأشار إلى أن المركز الإقليمي يعد أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ للإسهام في دفع جهود دعم البيئة والمناخ والاستدامة في المنطقة والعالم.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، جمعان القحطاني، عن شكره المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على ثقتها بالمملكة، ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد، في استضافة أحد مراكزها الإقليمية المختصة بالعواصف الغبارية والرملية، مشيرا إلى حرص المركز على القيام بدوره وأعماله وفقا للإطار الإقليمي والدولي المتبع بالمنظمة.

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