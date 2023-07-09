600 آلة تعمل على مدار الساعة لتوفير بيئة آمنة للمُصلين فى المسجد النبوى

تعمل وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي على رفع كفاءة أعمال التنظيف من خلال تشغيل 600 آلة ومعدة تعمل بإدارة بشرية، أو آلياً عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، لتنفيذ برامج التنظيف والتعقيم والتطهير خلال أوقات النهار والليل، باستخدام مواد صديقة للبيئة، لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمصلين في ثاني الحرمين الشريفين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم / الأحد/ - أن الوكالة بادرت باستقبال أفواج المصلين بعد قدومهم من المشاعر المقدسة بعد الحج، وفرش السجاد بما يكفي أعداد المصلين، حيث تم فرش 25 ألف سجادة في المسجد النبوي وساحاته خلال أوقات الذروة، والعناية بها وكنسها 3 مرات يومياً، من خلال عاملين يقومون بعمليات تعقيم وتعطير السجّاد على مدار الساعة.

وأشارت الوكالة إلى أن الجهات العاملة في خدمة المصلين والزائرين في المسجد النبوي تكثّف خدماتها للعناية بقاصدي مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حيث تبذل الكوادر الميدانية جهوداً لتنظيم حركة الحشود في الممرات والساحات، ومتابعة انسيابية حركة الدخول عبر الأبواب، والوصول إلى أرجاء المسجد النبوي، وتجهيز المسارات للزوار، ومسار للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتنظيم الزوار عند دخولهم عبر المسار المخصّص إلى الروضة الشريفة للتشرّف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما، بالتعاون مع قوة أمن المسجد النبوي، والالتزام بالوقت المحدّد للزيارة لتمكين أكبر عدد من الزائرين من الدخول إلى الروضة وللمواجهة الشريفة.

