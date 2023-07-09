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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يحضره نجوم الفن والرياضة.. تفاصيل حفل توزيع جوائز مهرجان العلمين الجديدة 2023

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

تنطلق يوم الخميس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين الجديدة كأكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط ويقام في الفترة من 13 يوليو حتى 26 أغسطس بمشاركة عدد كبير من أهل الفن والرياضة في مصر والعالم.

مهرجان العلمين الجديدة 2023

خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تقام حفلات لتوزيع جوائز المهرجان لمدة 3 أيام، ومن المقرر أن يحضرها عدد كبير من نجوم الترفيه والرياضة في مصر والوطن العربي والعالم.

وتقام حفلات جوائز العلمين بمشاركة نجوم الفن والرياضية في العالم في الفترة من 24 أغسطس حتى 26 أغسطس المقبل مع نهاية فعاليات الموسم الضخم الذي يعد أكبر كرنفال ترفيهي في المنطقة.

واختارت إدارة المهرجان مجلس أمناء جوائز العلمين، الذي اجتمع قبل فترة لوضع الخطوط العريضة، ويتكون من الفنانة يسرا والمخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، والمطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، والسيناريست محمد عبدالخالق، وكذلك عدد من النقاد الفنيين، منهم طارق الشناوي وعلا الشافعي ودعاء حلمي، وبمشاركة عدد من المشاهير أمثال عماد متعب وحازم إمام والناقد الرياضي حسن المستكاوى والبطل المصري محمد رشوان، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق.

ويستعد الميجا ستار تامر حسني لأضخم حفلات الصيف من خلال حفلته بمهرجان العلمين الجديدة 2023 بمدينة العلمين كأولى حفلات المهرجان وتقام 21 يوليو، وبدأت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لشراء تذاكر الحفل الضخم لتامر حسني.

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