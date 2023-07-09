ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مرفق الكهرباء" يوصي بمواصفات خاصة في مبرد المياه.. تعرف عليها

مبرد المياه
مبرد المياه

يُكثر المستهلكون من شراء أجهزة مبردات المياه الكهربائية خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ في الموسم الحالي، وفي ظل الإقبال الكثيف على استهلاك الطاقة الكهربائية، يجب مراعاة المواصفات الخاصة لبطاقة كفاءة الطاقة الكهربائية لمكونات الأجهزة الكهربائية لتوفير استهلاك الكهرباء خلال الاستخدام.

من جانبه يوصي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بمجموعة من المواصفات التي يجب معرفتها عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء، وهي كالأتي:

1-يجب تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لإستخدامك قبل تحديد نوعها.

2- وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجات المستهلك، لعدم استهلاك كهرباء أكثر .

3- يجب شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح علي ملصق كفاءة الطاقة.

4- يجب أن تكون مواصفات مبرد مياه ذات كفاءة عالية، نظرًا لآنها تمثل لحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

5- يجب التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

6- يجب عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

7- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.

مواصفات خاصة مبرد مياه كهربائي

الأكثر قراءة

موقف زيزو من اللحاق بمواجهة الأهلى

بيراميدز يحسم موقفه من بيع محمود صابر وإبراهيم عادل

لاستكمال مسيرة "محجوب".. "حسني" أقدم مستشاري محكمة النقض ورئيسها الجديد

اختراق حساب وصور عارية.. "سميرة" تستدرج خليجية برسائل وهمية لابتزازها بأكتوبر

من هو رئيس النيابة الإدارية الجديد؟

"هديكى ورق الامتحان".. حيلة "مدرس" لاستدراج طالبة إلى منزله لانتهاك براءتها بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية