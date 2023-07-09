"مرفق الكهرباء" يوصي بمواصفات خاصة في مبرد المياه.. تعرف عليها

يُكثر المستهلكون من شراء أجهزة مبردات المياه الكهربائية خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ في الموسم الحالي، وفي ظل الإقبال الكثيف على استهلاك الطاقة الكهربائية، يجب مراعاة المواصفات الخاصة لبطاقة كفاءة الطاقة الكهربائية لمكونات الأجهزة الكهربائية لتوفير استهلاك الكهرباء خلال الاستخدام.

من جانبه يوصي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بمجموعة من المواصفات التي يجب معرفتها عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء، وهي كالأتي:

1-يجب تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لإستخدامك قبل تحديد نوعها.

2- وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجات المستهلك، لعدم استهلاك كهرباء أكثر .

3- يجب شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح علي ملصق كفاءة الطاقة.

4- يجب أن تكون مواصفات مبرد مياه ذات كفاءة عالية، نظرًا لآنها تمثل لحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

5- يجب التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

6- يجب عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

7- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.