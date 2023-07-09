"في بيتنا بطل".. عمر أول مصمم جرافيك من متحدي الإعاقة الذهنية (فيديو)

قال عمر بركات، أول مصمم جرافيك من متحدي الإعاقة الذهنية في مصر، إنه درس في الجامعة جرافيك ديزاين والفوتوشوب، معبرا عن حبه لتلك المواد كثيرا.

وتابع، خلال لقاءه على قناة DMC، اليوم الأحد، أنه عندما كان صغيرا كان يقضي وقت فراغه في اللعب على تركيب وتقطيع الصور بأشكال مختلفة من خلال برنامج الفوتوشوب، ليقرر بعد ذلك دراسة المجال بشكل دقيق ليتحصل على دراسة 3 دبلومات في Illustrator وInDesign والفوتوشوب.

وأوضحت هبة عاطف، والدة عمر، أنه تم اكتشاف إعاقة عمر وهو في عمر 3 سنوات، ولكن لم يعلموا جيدا نوع الإعاقة وسبب التأخير، فأغلب الأطباء الذين شخصوا أطفال في مثل حالته على أنه ضمور في المخ، ليكتشفوا بعدها أن لديه مرض وراثي بأحد أمراض التمثيل الغذائي”.

وأكدت والدة عمر، أنها بدأت في البحث عن الأماكن المتخصصة لحالة عمر، لتبدأ بعد ذلك خطة العلاج ونظام التغذية المناسب والتمارين الخاصة له.