كلية التربية الرياضية بـ"أبوقير" تشارك فى مبادرة تنظيف الميناء الشرقى للإسكندرية

شارك طلاب كلية التربية الرياضية بـ"أبوقير" جامعة الإسكندرية فى مبادرة تنظيف الميناء الشرقي، والتي تستمر أسبوعا كاملا بمشاركة نادي روتاري الرمل والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على خدمة المجتمع، وتحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز السياحة المستدامة والاستمتاع بالشواطئ بشكل أفضل، ودعم المجتمعات المحلية في تحسين ممارساتها في التخلص من النفايات، وتشجيع المواطنين على تخفيض استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وزيادة إعادة التدوير.

كما تهدف المبادرة إلى توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الشواطئ نظيفة وصحية، وتعزيز الوعى بأن النفايات البلاستيكية والكيميائية تشكل خطرا على الحياة البحرية، كذلك جمع النفايات وتصنيفها وإعادة تدويرها، وتحسين جودة البيئة الساحلية.