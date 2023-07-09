تقديم 6 ملايين خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

تزامنًا مع مرور 4 سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إشارة البدء في منظومة التأمين الصحي الشامل.. أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن تقديم أكثر من 6 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك منذ بداية إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة في 16 فبراير 2021 وحتى الآن.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن الخدمات شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة، ومرورًا بالفحوصات التشخيصية عن طريق الأشعة والمعمل، ووصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأضاف السبكي، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال 48 منشآة صحية تابعة للهيئة بالإسماعيلية حتى الآن، تشمل 44 مركز ووحدة طب أسرة بالإضافة إلى 4 مستشفيات وهم "مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك، مستشفى فايد التخصصي"، لافتًا إلى أنه من المقرر زيادة أعداد المنشآت الصحية إلى 66 منشآة مع اكتمال المنظومة بالمحافظة.

وتابع: أنه شملت الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة أكثر من 2,7 مليون خدمة بمراكز ووحدات طب الأسرة تضمنت خدمات طب الأسرة والأسنان والباطنة والأطفال وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى أكثر من 2,3 مليون خدمة بالمستشفيات تضمنت خدمات العيادات الخارجية والفحوصات الطبية والتشخيصية و50 ألف عمليات وجراحات بتقنيات ونسب نجاح عالمية، وذلك فضلًا عن إجراء أكثر من 700 ألف فحص طبي شامل، وتقديم أكثر من 100 ألف خدمة ضمن المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية بالمحافظة.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم استحداث أكثر من 20 خدمة طبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق الإسماعيلية، وذلك منذ بداية انطلاق المنظومة بالمحافظة، وأبرزها خدمات زراعة الكُلى وزراعة واستبدال الصمام الأورطي بتقنية TAVI، وعلاج الانسداد المزمن الشرايين التاجية بتقنية CTO، وعلاج أمراض الشريان الأورطي البُطني بتقنية EVAR، والقساطر المخية، وجراحات الوجه والفكين، علاوة على الجراحات المتقدمة للأطفال، وجراحات المناظير، والميكروسكوبات الجراحية، وعيادات علاج الألم والأشعة التداخلية.

وأشار السبكي، إلى نجاح اعتماد 12 من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية وفقًا للمعايير المحدثة من GAHAR2021 والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، شملت 11 مركز ووحدة طب أسرة، إضافة إلى مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، كما أشار إلى نجاح تسجيل 20 منشآة صحية أخرى، لاجتيازهم معايير الجودة العالمية بما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

ونوه، إلى الانتهاء من ميكنة 40 مركز ووحدة طب أسرة تابعة للهيئة بالمحافظة، إضافة إلى الإنتهاء من ربط مكاتب الدخول والخروج والطوارئ وميكنة العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ بـ 4 مستشفيات سالفة الذِكر، بالإضافة إلى تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة "LIS" بـ 42 معمل، والأرشفة الإلكترونية للأشعة "RIS/PACS" بـ 16 قسم للأشعة بالمنشآت الصحية بالإسماعيلية.

وأشار، إلى تواجد 4 غرف مركزية وفرعية بفرع ومنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإدارة الأزمات والطوارئ مربوطة مع الدوائر الصحية والمرافق الحيوية بالمحافظة تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع أي أزمات أو أحداث طارئة بأعلى درجات السلامة والأمان العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى تنفيذ 3000 برنامج تدريبي إلزامي وتخصصي لرفع كفاءة وتنمية قدرات الأطقم الطبية والإدارية بالمنشآت الصحية بالإسماعيلية، مؤكدًا تجهيز المنشآت الصحية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إضافة إلى ضمها لأمهر وأفضل الكوادر الطبية والإدارية، مشيرًا إلى أن نسبة رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية بالإسماعيلية بلغت 94,3%.

واستكمل السبكي، أنه بلغت فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، 10,125 مليار جنيه، شملت 7.7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، و1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، و525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية بمرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة فى المحافظة.

وتابع: أن مشروع التأمين الصحي الشامل هدية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكل المصريين، مؤكدًا أنه يعد من أهم إنجازات الدولة في القطاع الصحي، ومشيرًا إلى بدء التشغيل الرسمي للمنظومة بالإسماعيلية منذ بداية العام المالي 2023/2022.

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