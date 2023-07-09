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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه القناة: تعاملنا باحترافية مع الأعطال والكسور المفاجئة في وقت قياسي

مياه الشرب
مياه الشرب

أكد رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عبد الحميد عصمت أن مهندسي وفنيي وعمال الشركة تعاملوا باحترافية مع عدد من الكسور والأعطال المفاجئة في عدة مناطق مختلفة، وتم إصلاحها في وقت قياسي وفي مدة زمنية وجيزة بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وقال عصمت - في بيان اليوم الأحد - إنه تم إصلاح أعطال مفاجئة في خط 600 مم المغذي لقرية الأبطال والتقدم وشرق البحيرات، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط 3 بوصات بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وتم إصلاح خط 4 بوصات بعزبة الغطوس، وإصلاح خط 4 بوصات بعزبة الهجانة، وذلك تحت إشراف مباشر من المهندس نبيل عزرا رئيس منطقة القنطرة شرق، ومحمد ممدوح رئيس الشبكات.

وأشار إلى أنه تم إصلاح عطل في كسر مفاجئ بخط قطر 300 مم بمدينة فايد، وإصلاح خط قطر 8 بوصات على طريق ترعة السويس بمدينة فايد، إصلاح خط 400 مم بر أيمن ترعة الإسماعيلية بمدينة أبوصوير، وإصلاح خط 8 بوصات بمنطقة السماكين، كما تم إصلاح خط قطر 10 بوصات بمنطقة المحسمة أسفل كوبري محور 30 يونيو التابعة لمنطقة القصاصين، وإصلاح خط قطر 600 مم الدوايدة أبوعليان بالتل الكبير.

الخدمة المقدمة الشرب والصرف الصحي الأعطال المفاجئة الإسماعيلية إصلاح كسر المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق المنطقة الصناعية الشرب والصرف الصرف الصحي السماكين القنطرة شرق

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