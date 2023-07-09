ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

من هو رئيس النيابة الإدارية الجديد؟

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

أدى المستشار حافظ أحمد عباس، صباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا  للمستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.

 

كما أصدر الرئيس، قرارًا جمهوريًا بمنح المستشار عدلي جاد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

 

والمستشار حافظ أحمد عباس من مواليد ٢٤ / ١١ / ١٩٥٣، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٥ من كلية الحقوق - جامعة القاهرة.

 

والتحق "عباس" بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجا في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابات شبين الكوم، طنطا، بنها، بأقسامها المختلفة، قبل أن يلتحق بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

 

وبتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٩ انتدب  مديرًا للمكتب الفني ببنها، ثم مديرًا للمكتب الفني بطنطا في ١ / ٧ / ٢٠٢٠، ثم وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية مع ندبه بقرار  المستشار وزير العدل في ١ / ٧ / ٢٠٢٢ مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

الأكثر قراءة

"محضرش".. كواليس جلسة تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

إحالة رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة بمدرسة بالزقازيق للتحقيق العاجل

تسليم حديقة حيوان الجيزة لتحالف مصرى لتطويرها

نصب على "جامعية".. تفاصيل خطف طالب في الفيوم

أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق

بعد تسليمها اليوم... 12 معلومة عن تطوير حديقة الحيوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية