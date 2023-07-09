"المصريين الأحرار" يُكرم الأبطال الفائزين ببطولة السويس لألعاب القوى

كرم حزب المصريين الأحرار بالسويس، لاعبي مركز موهوبين الاتحاد المصري لألعاب القوى الحاصلين على بطولة منطقة السويس لألعاب القوى، بحضور الأبطال الفائزين وأولياء الأمور.

وشهد الحفل حضور عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بمحافظة السويس وحضور الكابتن محمد صوفى مدرب منتخب مصر لألعاب القوى سابقا والمدير الفني لمركز موهوبين الاتحاد المصرى لألعاب القوى حاليا والكابتن أبو ضيف على رئيس منطقة السويس لألعاب القوى.



وتضمن حفل التكريم كلمة سماح مهدى أمينة المرأة بالحزب والتى أشادت بجهود الأبطال لأنها حضرت البطولة بصفتها وكيل مديرية الشباب والرياضة بالسويس.



ورحب عادل فاضل أمين المصريين الأحرار بالسويس بالحضور وقدم تهنئة الحزب وقياداته للفائزين، وأن التكريم لهم بمثابة تكريم السويس كلها.

كما أشاد فاضل بدور المدربين وبالأخص كابتن صوفى، ووجه شكر خاص لأولياء الأمور لأنهم أبطال حقيقيون وراء الأبطال بجانب المدربين ولهم جميعا الفضل فى صناعة هؤلاء الأبطال.

كما تحدث الكابتن أبو ضيف مهنئا جميع الفائزين، معربا عن شكره لحزب المصريين الأحرار بالسويس على اهتمامه ودعمهم فى تكريم الأبطال الفائزين.

من جانبه ألقى الدكتور عبد الهادى النجار الأمين العام المساعد بالحزب كلمة أثنى فيها على جهود الأبطال حتى استطاعوا الفوز بالبطولات.

وفى الختام قدم أمين المصريين الأحرار بالسويس شهادات التهنئة والهدايا لجميع الأبطال الفائزين كما تقدم بإهداء درع الحزب للكابتن صوفى وأيضا الكابتن أبو ضيف لمجهوداتهم فى صناعة الأبطال وفى الختام تم التقاط الصورالتذكارية للأبطال وأولياء الأمور.



حضر التكريم من هيئة مكتب الحزب مع أمين الحزب بالسويس كلا من أحمد البرلسى أمين التنظيم وسامح إبراهيم عضو هيئة المكتب ورامى عبد الباسط أمين الشباب بالحزب بالمحافظة ومحمود حسن رئيس لجنة ذوى الهمم و مايكل عادل مساعد رئيس اللجنة الإعلامية بالسويس.