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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومنصة معلومات سوق العمل خلال أيام

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

تستعد وزارة العمل، خلال الأيام المقبلة، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصة معلومات سوق العمل، حيث تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي.

وأكد حسن شحاتة وزير العمل، أن الوزارة تقوم حاليا بموافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدا لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها.

وترتكز الاستراتيجية على مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر، بشكل علمي إحصائي مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، والتأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية، انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية "مصر 2030"، والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الرسمي.

كما تتضمن خطة عمل الاستراتيجية، عددًا من الخطوات منها، توثيق الوضع الحالي، ودراسة مُقارنة مع دول مُقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصرية وتأثير الاتجاهات العالمية عليه، ثم مرحلة الصياغة والمراجعة والإطلاق.

وزارة العمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل سوق العمل التطورات التكنولوجية الذكاء الاصطناعي

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