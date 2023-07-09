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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مسن دهسه قطار فى كفرالدوار بالبحيرة

جثة
جثة

لقي شخص مسن مصرعه، اليوم الأحد، بعد أن صدمه أحد القطارات أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة. 

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "عادل. ا.ع"، 65 سنة، مقيم في كفرالدوار، بعد أن صدمه قطار القاهرة- الإسكندرية بالقرب مزلقان كينج عثمان بكفر الدوار أثناء عبوره الطريق، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفرالدوار تحت تصرف النيابة العامة. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة، لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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