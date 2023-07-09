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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر بالأهلى: بيرسى تاو عقد جلسة مع كولر لإقناعه بالاحتراف فى أوروبا

بيرسى تاو
بيرسى تاو

رفض المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، حسم قراره بشأن رغبة الجنوب الإفريقي بيرسي تاو في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب انشغاله بحسم بطولة الدوري. 

وكشف مصدر مسئول أن بيرسي تاو عقد جلسة مع كولر للحصول على موافقته الفنية بشأن احترافه في أوروبا، بعد تلقيه عرضًا عن طريق وكيل أعماله من نادي بيرنلي الإنجليزي الذي يرغب في التعاقد معه. 

وأضاف المصدر أن السويسري طلب من اللاعب تأجيل أي أمور بشأن الرحيل حتى الانتهاء من المرحلة الحالية التي يخوض فيها الفريق المباريات المتبقية لحسم اللقب المحلي. 

وأشار المصدر إلى أن كولر شدد خلال جلسته مع بيرسي تاو على ضرورة التركيز مع الفريق وتأجيل مناقشة رحيله في الوقت الحالي من أجل إنهاء الموسم بحصد اللقب الخامس للفريق. 

وأوضح المصدر أن رغبة بيرسي تاو في الرحيل جاءت بعد تلقيه مكالمة من مدربه فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بيرنلي، والذي سبق وتدرب معه في نادي أندرلخت البلجيكي. 

وكان نادي بيرنلي قد عاد إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم واحد من هبوطه.

الاهلى كولر الميركاتو الصيفي 2023 بيرسى تاو بيرنلي الإنجليزي

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