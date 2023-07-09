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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز نجاحات قطاع الكهرباء (فيديو)

قطاع الكهرباء
قطاع الكهرباء

نجح قطاع الكهرباء في تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2022 نتيجة الجهود المستمرة فى تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها من خلال المشاركة في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن نجاحات قطاع الكهرباء، علي النحو التالي: 

إضافة قدرات توليد متنوعة إلى 17 مشروعا جديدا بإجمالي قدرات 28676 ميجاوات.

تحويل محطات التوليد الغازية الست إلى دورات مركبة بإجمالي قدرات 2440 ميجاوات.

إنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالي قدرات 5200 ميجاوات.

مشروع إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3636 ميجاوات.

إضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة لـ9 مشروعات بإجمالي قدرات 2616 ميجاوات.

الانجازات اكسترا نيوز 9 مشروعات الربط الكهربائي العديد من الإنجازات الطاقة المتجددة

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