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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيطرة مصرية على تشكيل الأفضل فى أمم إفريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

سيطر لاعبو منتخب مصر على تشكيل الأفضل في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي أقيمت في المغرب.

ونشر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تشكيل الأفضل والذي تواجد فيه رباعي المنتخب حسام عبدالمجيد، حمزة علاء، أسامة فيصل وإبراهيم عادل.

بينما تواجد ثلاثي من منتخب مالي والمغرب ولاعب واحد فقط من منتخب غينيا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (مصر).

خط الدفاع: زكريا الأوحادي (المغرب)، حسام عبد المجيد (مصر)، إبراهيما سيسيه (مالي)، فودي ديكوريه (مالي).

خط الوسط: إسماعيل صابيري (المغرب)، سيدوبا سيسيه (غينيا)، مامادو سينجاري (مالي).

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي (المغرب)، أسامة فيصل (مصر)، إبراهيم عادل (مصر).

 

وتوج منتخب المغرب الأوليمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه على المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت أمس.

 

سجل هدفي المغرب يانيس بكراوي في الدقيقة 37 وأسامة ترغالين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

 

وجاء هدف المنتخب الأوليمبي الوحيد عن طريق محمود صابر في الدقيقة العاشرة.

 

وتأهل المنتخبان إلى أوليمبياد باريس 2024 رفقة منتخب مالي.

منتخب مصر مصر تشكيل الأفضل في بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام ا المغرب

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