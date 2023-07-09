فرحة كبيرة لسهولة امتحان علم النفس بين طلاب الشعبة الأدبية

بالأحضان والزغاريد استقبل الطلبة ذويهم بعد الخروج من امتحان مادة علم النفس، وأكد معظم الطلاب أن الامتحان كان سهلًا للغاية على الرغم من تضمنه بعد الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير مثل الاختيار بين "سوداوي وبلغمي"، ولكنه عوضهم بشكل عام عن باقي الامتحانات الأخرى في مستوى سهولته.



وقالت أسمهان حسين الطابية بقسم الأدبي، إن علم النفس نال رضاها، حيث استطاعت الانتهاء من حله قبل نهاية الوقت المحدد، مؤكدة أنه لم تقابلها صعوبة في الامتحان سوى تجاه سؤالين فقط، أما البقية فكانت في المتناول ويستطيع الطالب المتوسط الإجابة عليها.

فيما قالت سوزان عبدالرحمن، إن علم النفس فرح قلوبهم، حيث كانت اللجنة مليئة بالابتسامات المعبرة عن الفرحة بسبب سهولة الامتحان وأسئلته المباشرة التي جعلتهم ينتهون منه قبل الوقت المحدد.

وأوضحت الطالبات، أن الامتحان بنفس مستوى الاستاتيكا الذي نال رضاهم، وقالت حسناء سيد، إن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط، وكان عدد الأسئلة متناسبًا مع الوقت المحدد.

وقالت سارة إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي، إن امتحان مادة علم النفس والاجتماع كان غاية في السهولة ومباشرًا ولم يشهد أي نوع من أنواع الأسئلة الصعبة.

أوضحت رنا عماد، إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي لمحافظة الجيزة، أن امتحان مادة علم النفس والاجتماع كان مباشرًا وغير معقد.



وتابع أحمد صالح، طالب بالشعبة الأدبية، أن امتحان علم النفس والاجتماع من الامتحانات السهلة، والذي لم يحتو على أسئلة من خارج المنهج.

آراء الطلاب في محافظة مطروح

وعبر طلاب الثانوية العامة في محافظة مطروح، عن فرحتهم لسهولة الامتحانات اليوم، حيث رصد "الدستور" آراءهم عقب انتهائهم من الامتحانات اليوم في مواد علم النفس والاجتماع، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، والجيولوجيا والعلوم البيئية.

وقالت نرمين فخري، طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية خلال حديثها لـ"الدستور، إن امتحان علم النفس والاجتماع متوسط وهناك بعض الأسئلة تحتاج لتفكير "كتاب المفاهيم ساعدنا كتير .. أحسن من المواد اللي فاتت".

وأوضحت روضة محمد، طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية خلال حديثها لـ"الدستور، أن امتحان مادة علم النفس والاجتماع 46 سؤالًا وفي مستوى الطالب "المذاكر".



كما سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة في محافظة دمياط عقب انتهاء امتحان علم النفس، حيث أشار عدد من طلاب مدرسة الثانوية العسكرية إلى سهولة الامتحان، ومباشرة الأسئلة مع الأخذ في الاعتبار وجود نقاط تحتاج لتفكير أطول ووقت أكثر.

وأكد محمود شريف، طالب في مدرسة دمياط الثانوية العسكرية، أن امتحان علم النفس جاء في مستوى الطالب المتوسط، وسهولة أسئلة الامتحان.

كما سيطرت حالة من الفرح والسعادة بين طلاب الثانوية، عقب الانتهاء من أداء امتحان مادتي الجيولوجيا وعلم النفس، فقال بعض الطلاب إن امتحان علم النفس جاءت به بعض الأسئلة الصعبة وكانت تحتاج لتركيز وأن الوقت كان غير كافٍ لحلها ومراجعة الامتحان.

بينما أضاف علي عبدالله، أن مادة علم النفس جاء بها بعض الأسئلة غير واضحة ومباشرة، وكانت تحتاج إلى تفكير أكثر ولكن الوقت كان غير كافٍ، بالإضافة إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ومعظم الأسئلة في المتناول، ولكن كانت تحتاج لتركيز أكثر ولكن الوقت غير كافٍ.

شهدت لجنة مدرسة صلاح الدين البشيهي بمحافظة الفيوم، خروج طلبة الثانوية العامة بعد الوقت المحدد لهم، وسط فرحة على وجوه أولياء أمور الثانوية العامة بالفيوم بعد مشاهدة الفرحة والضحكة في وجوه أبنائهم.

وقالت الطالبة شيماء محمود، إن الامتحان كان طويلًا لكن سهل، وفي مستوى الطالب المتوسط وكان في أجزاء تحتاج إلى تفكير.

طلاب

طلاب

طلاب

طلاب

طلاب

طلاب

طلاب

طلاب

طلاب