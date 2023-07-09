"أزهرية الشرقية": ختام امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم فى هدوء دون عوائق

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية الأزهرية لمنطقة الشرقية، أن طلاب الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، أدوا امتحانات اليوم الختامي وسط أجواء آمنة واللجان يسودها الهدوء والنظام والسعادة بالوصول لليوم الختامي.

جاء ذلك خلال تفقده لعدد من اللجان الامتحانية اليوم الأحد، حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان اليوم الختامي في مادة اللغة الأجنبية الثانية " .

وخلال جولته حرص رئيس المنطقة الأزهرية على تهنئة الطلاب بانتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أن منطقة الشرقية الأزهرية حرصت علي توفير كافة وسائل الراحة للطلاب بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر، منوهًا على اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول أثناء أعمال تقدير الدرجات.

كما اطمئن " الجنيدي " على خروج وانصراف الطلاب عبر مختلف الإدارات التعليمية ، مشيدًا بإنضباط اللجان الامتحانية والخدمات الشرطية ، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبناءنا الطلاب.

يشار أن طلاب القسم الأدبي قد بدؤوا امتحانات اليوم الأول لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية الأحد 2023/6/4م، ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص امتحان اليوم الختامي للقسم الأدبي.