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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: إسقاط صاروخ أوكرانى من طراز كروز فوق القرم

إسقاط صاروخ أوكراني
إسقاط صاروخ أوكراني من طراز كروز فوق القرم

أعلن حاكم القرم الروسي عن إسقاط صاروخ أوكراني من طراز كروز دون وقوع أضرار، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن الهجوم المضاد مستمر ولكن بوتيرة بطيئة لتأخر تقديم الأسلحة الغربية لأوكرانيا.

وتابع "ميكيتينكو"، في مداخلة عبر تطبيق زووم على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي استخدم الذخائر العنقودية أكثر من 100 مرة، وتم إسقاط 215 مدنيًا وأكثر من 470 جريحًا، مشيرًا إلى أن حقول الألغام واسعة في شرق أوكرانيا والأمطار غزيرة، مما يبطئ عملية الهجوم المضاد.

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