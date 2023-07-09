رئيس "مياه أسيوط" يتفقد مركز أبو تيج لرفع الأداء الخدمي وتذليل العقبات

تفقد المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ورئيس قطاع الدعم الفني، المقر إدارة محطة أبو تيج وذلك لمتابعة الأعمال والتواصل مع العاملين بها، لرفع الأداء الخدمي وتذليل العقبات.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ضرورة توصيل الخدمة للمواطنين فور الانتهاء من الأعمال التنفيذية وسرعة الربط على الشبكة لتحقيق الاستفادة الكاملة، من خدمات المياه والصرف الصحى للمنتفعين بأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف " الشرقاوي" أن سرعة نهو الأعمال طبقًا للجدول الزمنى لها موضوع فى عين الاعتبار حتى تسير إنجازات المبادرة الرئاسية فى خطواتها الثابتة نحو أهدافها المنشودة، وذلك تماشيا مع توجهات القيادات السياسية لبذل كافة الجهود المتاحة فى شتى المناطق الجارى العمل بها.

يذكر أن المحطة، تأتي ضمن جهود مبادرة حياه كريمة لتطوير قرى الريف المصرى والموجهة لـ7 مراكز على مستوى محافظة أسيوط تمثلت فى (منفلوط– أبوتيج– أبنوب– صدفا– ديروط– ساحل سليم– الفتح).

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