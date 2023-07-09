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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وفاة لويس سواريز ميرامونتيس نجم منتخب إسبانيا السابق

لويس سواريز ميرامونتيس
لويس سواريز ميرامونتيس

توفي صباح اليوم، لويس سواريز ميرامونتيس، النجم السابق لمنتخب إسبانيا، عن عمر 88 عامًا.

وبدأ سواريز مسيرته الكروية الاحترافية مع نادي ديبورتيفو لاكرونا الإسباني عام 1953، الذي أمضى معه موسمًا واحدًا، لينضم بعدها إلى فريق كلوب ديبورتيفو كوندال عام 1954، ليمضى معه موسمًا، قبل أن يخطو خطوة كبيرة بالانتقال إلى برشلونة عام 1955.

ومع النادي الكتالوني، ساهم سواريز في تتويج برشلونة بلقبين للدوري الإسباني (1958/ 1959)، و(1959/ 1960)، ولقبين لكأس الملك.

وأمضى سواريز ست أعوام مع «بارسا» قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي عام 1961، ليبقي في صفوفه لمدة تسع سنوات، ساهم خلالها في فوز «نيراتزوري» بثلاثة ألقاب للدوري الإيطالي، ولقبين لبطولة الأندية الأوروبية أبطال الدوري، ولقبًا لكأس الإنتركونتينتال.

وأنهى النجم الإسباني مسيرته مع نادي سامبدوريا الإيطالي، الذي لعب له في الفترة ما بين 1970 و1973.

وخاض سواريز 32 مباراة مع المنتخب الإسباني، سجل خلالها 14 هدفًا، ولعب دورًا في فوز منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأوروبية 1964.

ويعد لويس سواريز ميرامونتيس هو الإسباني الوحيد الذي حصد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم وذلك عام 1960.

لويس سواريز ميرامونتيس منتخب اسبانيا برشلونة انتر ميلان سامبدوريا

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