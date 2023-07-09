كيف نجح قطاع الأعمال في فتح أسواق خارجية لمنتجات الغزل والنسيج؟.. خبير يجيب

قال الدكتور خالد العتر الخبير الاقتصادي أن نجاح وزارة قطاع الأعمال العام في مصر في فتح أسواق خارجية لمنتجات الغزل والنسيج الجديدة يتمثل في عدد الإجراءات التي قامت بها بها الوزارة.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أنه تعد وزارة قطاع الأعمال العام في مصر من الجهات الحكومية المسؤولة عن تنمية القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات.

- إجراءات وتنفيذ استراتيجيات لفتح أسواق خارجية

وأكد أنه قد نجحت الوزارة في فتح أسواق خارجية لمنتجات الغزل والنسيج الجديدة من خلال اتخاذ عدة إجراءات وتنفيذ استراتيجيات ناجحة. فيما يلي نستعرض بعض الأسباب التي أدت إلى هذا النجاح:

1. تطوير المنتجات: قامت الوزارة بتشجيع الشركات والمصانع في قطاع الأعمال العام على تطوير منتجات الغزل والنسيج الجديدة التي تتماشى مع احتياجات الأسواق العالمية. وقد تم الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين جودة المنتجات وتنويعها بحيث تكون تنافسية على المستوى العالمي.

2. الترويج والتسويق: قامت الوزارة بتوسيع جهود الترويج والتسويق للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. تم تنظيم حملات إعلانية ومشاركة في المعارض الدولية والفعاليات التجارية العالمية، وذلك لزيادة الوعي بالمنتجات المصرية وجذب اهتمام المشترين الدوليين.

3. تحسين جودة المنتجات: تم وضع معايير صارمة لمراقبة جودة المنتجات المصرية المصدرة، وتم توفير التدريب والإرشاد للشركات والمصانع لتحسين عمليات الإنتاج والجودة.

- مقترحات لفتح أسواق خارجية

وأوضح أن هناك بعض المقترحات لفتح أسواق خارجية جديدة لمنتجات الغزل والنسيج في مصر:

1. تطوير منتجات مبتكرة: قم بتطوير منتجات جديدة ومبتكرة تستجيب للاتجاهات الحالية في صناعة الغزل والنسيج على المستوى العالمي. قم بتحديث التصاميم واستخدام المواد الجديدة وتكنولوجيا المعالجة المتقدمة لإنتاج منتجات فريدة وجذابة للعملاء الدوليين.

2. التوسع في شبكة التوزيع: توسيع شبكة التوزيع الخاصة بك لتشمل الأسواق الخارجية المستهدفة. قد تنظر في إنشاء وكالات توزيع في الدول المستهدفة أو توسيع شبكة الموزعين الحاليين لتغطية مناطق جديدة واستكشاف إمكانية إنشاء شراكات مع متاجر التجزئة العالمية لعرض وتسويق منتجاتك.

3. المشاركة في المعارض والفعاليات التجارية: قم بالمشاركة في المعارض والفعاليات التجارية الدولية ذات الصلة بصناعة الغزل والنسيج.

4.عرض المنتجات والتواصل مع العملاء المحتملين والشركاء التجاريين من مختلف دول العالم. قم بإعداد جناح عرض مميز يبرز منتجاتك ومزاياها التنافسية.

5. البحث عن فرص التصدير: إجراء دراسات السوق لتحديد الأسواق الواعدة والمستهدفة لمنتجاتك في الخارج. ابحث عن التحالفات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي تسهل التجارة الدولية.