جبالى: تعديلات قانون الاستثمار تؤكد جدية الدولة فى تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن قانون الاستثمار مع انطلاق مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة.

وقال جبالي: سبق وأن أشرت أثناء جلسة إحالة مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم إلى اللجنة النوعية المختصة، أن لهذا المشروع طبيعة وأهمية خاصة لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائمه وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضًا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج.

وأضاف: قد دعوت في حينه اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، عند مناقشتها لهذا المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ– من ذوى الخبرة في هذا المجال- أثناء مناقشتهم هذا المشروع سواء فى اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة.

وأكمل: فى هذا الصدد فإنني أتوجه بالشكر للسيد الدكتور/ مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء)- والذى كما عهدناه وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور كل من السيد النائب/ محمد سليمان (رئيس اللجنة الاقتصادية)، والسيد النائب/ محمد السلاب (وكيل لجنة الصناعة)، لمناقشة جميع المقترحات وتلافى الملاحظات على مشروع القانون، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات.

ولفت إلى أن بعض نصوص المشروع جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد أولى جلساته برئاسة رئيس الجمهورية في شهر مايو من العام الجارى، والتي تُعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

وشدد: يُعد هذا المشروع امتدادًا لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها مجلسكم الموقر على قوانين الاستثمار وصولًا للإصلاح الشامل لهذه القوانين، بما يوفر بيئة ومناخًا استثماريًا داعمًا ومحفزًا للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

واختتم: أتوجه بخالص الشكر لسيادة النائب/ محمد سليمان (رئيس اللجنة الاقتصادية) على جهوده المضنية في هذا الشأن، والتي كان لها أثر في تعديل بعض نصوص المشروع، كما أتوجه بالشكر للسيد النائب المقرر/ محمد على عبدالحميد (وكيل اللجنة)، والسادة النواب أعضاء اللجنة وكل من حرص على المشاركة في اجتماعاتها للوصول بمشروع القانون في صيغته الحالية المعروضة على حضراتكم.