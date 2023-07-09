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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"أمين حكماء المسلمين": لا يمكن تحقيق السلام دون تحقيق العدالة الصحية

الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين محمد عبدالسلام

أشاد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، محمد عبدالسلام، بدور منظمة الصحة العالمية في توحيد جهود إرساء العدالة في المنظومة الصحية في العالم، خاصة خلال أزمة "كوفيد- ١٩"، وما قادته المنظمة من جهود لعدالة توزيع اللقاحات على الدول الغنية والفقيرة، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق السلام دون تحقيق العدالة الصحية.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، اليوم، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات السلام والصحة ودعم السكان الأكثر ضعفاً، والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الصحة .

من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تقديره جهود مجلس حكماء المسلمين، وعن تقديره واحترامه الكبير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه الإنسانية وفي مقدمتها التحديات الصحية والمناخية، معربا عن تطلع منظمة الصحة العالمية للعمل المشترك مع مجلس حكماء المسلمين، واستعداده لتنظيم فعالية مشتركة في جناح حوار الأديان في COP 28، انطلاقا من أهمية دور الأديان في زيادة الوعي بقضايا الصحة والبيئة والمناخ .

كما أعرب "جيبريسوس" عن تقديره الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودعم المنظومة الدولية لمكافحة الأوبئة والأمراض الأكثر تهديداً لحياة البشر، وبخاصة خلال جائحة كورونا.

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