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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أشرف رشاد يطالب بتدخل دولى لحماية الفلسطينيين

أشرف رشاد
أشرف رشاد

طالب زعيم الأغلبية في مجلس النواب، النائب أشرف رشاد الشريف، بتدخل دولي وقانوني لحماية الدولة الفلسطينيية من العدوان الإسرائيلي على المدنيين. 

ووجّه الشريف، خلال كلمته في الجلسة العامة، الشكر لرئيس مجلس النواب على البيان الصادر باسم المجلس الذين يدين العدوان، كما وجّه تحية للقيادة السياسية المصرية التي لم تتخل عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر دوما راعي القضية الفلسطينية.

وطالب بالتدخل بشكل دولي وقانوني لحماية أهلنا في فلسطين، لأن ما يحدث تعدى جميع الأعراف الإنسانية، مؤكدًا أنه ليس اعتداء على دين ولكنه اعتداء على الإنسانية، وقال: "يتحتم على الجميع تكاتف الجهود وحماية أهلنا في فلسطين".

من جهته، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب أحمد خليل، إن ما يحدث "إجرام مبين، وكأنها صفعة وكأنها صيحة تقول إن هؤلاء الظلمة المعتدين ليس لهم أي حل إلا المواجهة الكاملة".

واعتبر أن العدوان في جنين "بالونة اختبار إذا نجحت الإبادة ربما ينتقل إلى رام الله ونابلس وربما تتسارع الخطوات".

وقال: "نطالب بمزيد من الخطوات التي توقف هذا الإجرام عند حده، هذه الخطوة مختلفة في الأسلوب والحجم والكيف وطريقة التناول، إجرام يعلن للجميع أن اليهود أشد الناس عداوة".

زعيم الأغلبية أشرف رشاد الشريف الدولة الفلسيطنيية الإسرائيلي مجلس النواب جنين

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