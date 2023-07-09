اقتصادية قناة السويس: حريصون على تعزيز التعاون مع الشركات الصينية

أكد الدكتور إبراهيم عبدالخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، حرص المنطقة على زيادة التعاون مع الشركات الصينية، مشيرًا إلى الاستثمارات الموجودة على أرض الواقع وفي مقدمتها المنطقة الصناعية الصينية "تيدا- مصر" التي تحتوي على أكثر من 137 مشروعًا.



وذكرت المنطقة الاقتصادية، في بيان اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال زيارة وفد أعمال من مقاطعة جيلين الصينية برئاسة تشوان لي مدير قسم الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي بوزارة التجارة بمقاطعة جيلين لمقر المنطقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتأتي زيارة الوفد بعد الجولة الترويجية الناجحة التي قام بها وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الصين مايو الماضي، والتي تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية بين الهيئة والجانب الصيني.

ويقوم الوفد بجولة في قارة إفريقيا لبحث الفرص الاستثمارية في مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمارات الصينية داخل القارة الإفريقية.

وأشار عبدالخالق خلال اللقاء إلى جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مزيد من التعاون الاقتصادي مع الاستثمارات الصينية لتكون المنطقة هي نافذة الصين للعديد من الأسواق الأوروبية والإفريقية، حيث يتمتع مستثمرو اقتصادية قناة السويس بالنفاذ للأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بمختلف دول العالم.

وأوضح أن المنطقة تحقق التكامل الاقتصادي بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، لتيسير حركة نقل البضائع من وإلى مناطق التصنيع وسرعة وصولها للأسواق العالمية والمحلية بأقل تكلفة.

واستعرض حجم استثمارات الهيئة فيما يتعلق بالبنية التحتية لتجهيز المناطق الصناعية لكل أنواع الصناعات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية وخدمة الشباك الواحد التي تمكن المستثمر من التعامل في كل الإجراءات واستخراج التصاريح مع جهة واحدة فقط وهي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه، أعرب تشوان لي مدير قسم الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي بوزارة التجارة بمقاطعة جيلين، عن سعادته بالشرح الوافي الذي استمع إليه الوفد عن المنطقة الاقتصادية والذي يوضح الجهود المبذولة التي صنعت من المنطقة الاقتصادية نموذجًا واعدًا لمختلف الاستثمارات.

وأوضح أن معظم المؤسسات الاقتصادية بمقاطعة جيلين تعمل في مجالات السيارات والأدوية والكيماويات، حيث يوجد بالمقاطعة أكبر مصنع سيارات ينتج ما يقرب من 2 مليون سيارة سنويًا لخدمة السوق المحلية ولأغراض التصدير للدول المجاورة.

وأكد تشوان لي رغبة الوفد في نقل الصورة الإيجابية للمستثمرين بالمقاطعة الصينية للعمل على مزيد من التعاون مع المنطقة الاقتصادية داخل المطور الصناعي "تيدا -مصر " في مجالات تصنيع السيارات وقطع غيار السيارات والصناعات الغذائية، وذلك لرغبة المستثمرين في مزيد من التوسع داخل السوق الإفريقية.